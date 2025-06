Há 1h e 28min

No «Dois às 10», conhecemos Henrique Ferreira, um dedicado pastor que partilha a sua paixão pelo campo e pelos animais. Herdou o amor pela agricultura dos avós e, com a ajuda do irmão Rodrigo, gere uma quinta com mais de 400 animais. Para além do trabalho no campo, Henrique trabalha numa fábrica e concorre à presidência da Junta de Pavia. Saiba mais em TVI Player