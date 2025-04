Patologia cardíaca e cuidados dentários: O caso dramático de Cláudia

31 mar, 13:10

No «Dois às 10», o caso de Cláudia levanta um alerta sobre a importância da saúde oral em pacientes com patologias cardíacas. Aos 42 anos, Cláudia enfrenta a difícil decisão de extrair todos os dentes devido a uma grave infeção oral que põe em risco o seu coração. Miguel Almeida explica que «há um conjunto de bactérias que se vão alojar nas raízes, que depois transitam para o sangue e vão-se alojar na parte mecânica do coração». Para pessoas com patologia cardíaca, como Cláudia, qualquer infeção oral pode ter consequências devastadoras. As bactérias presentes na boca podem migrar para o coração, causando sérios problemas. O médico dentista Miguel Almeida assume o desafio de devolver a Cláudia um sorriso saudável e, acima de tudo, proteger a sua saúde cardíaca.

