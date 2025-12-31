Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Patrícia chamou Maycon de homofóbico e agora deixa desafio ao ex-concorrente: «Eu não gosto dele»

Há 40 min
Patrícia chamou Maycon de homofóbico e agora deixa desafio ao ex-concorrente: «Eu não gosto dele» - TVI

No «Dois às 10», Patrícia Carvalho e Heitor Nunes revelaram que, além de viverem e trabalharem juntos em Paris, decidiram criar um novo projeto em comum: o podcast «Quem Diria?». O primeiro episódio já está a dar que falar, uma vez que a dupla abordou a experiência no reality show e as relações com os antigos colegas.

No podcast, Patrícia lançou críticas diretas a Maycon, outro ex-concorrente da oitava edição do «Secret Story», acusando-o de ter tido comportamentos detestáveis e homofóbicos durante o programa. O ex-colega não ficou indiferente às declarações e já reagiu publicamente, garantindo que não é homofóbico, apesar das afirmações feitas pela dupla neste novo projeto.

Mais Vistos

Finalistas do Secret Story veem pela primeira vez pedido de casamento de Zé a Liliana. As reações falam por si

Dois às 10
Há 1h e 39min
1

Concorrentes assistem à gala de estreia

Dois às 10
Há 1h e 42min
2

Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 08:39
3

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Novelas
29 dez, 16:24
4

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

Novelas
22 fev, 19:31
5

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Novelas
29 dez, 12:19
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Novo capítulo em 2026: Alice Alves revela como vai celebrar a passagem de ano após separação

Secret Story
Ontem às 17:21

Visita de Cristina Ferreira acaba em discussão e estraga a noite de festa

Secret Story
Ontem às 16:17

Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»

Secret Story
Ontem às 16:13

Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas

Novelas
Ontem às 16:44

Imagens nunca antes vistas: Matilde Reymão mostra os momentos mais emocionantes de 2025

Novelas
Ontem às 13:27

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Novelas
Ontem às 13:26

TVI PLAYER

"Foram 16 horas em que os nossos militares estiveram sempre em negociações com o outro militar"

Novo Dia
Há 2h e 22min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:39

A Protegida - 30 de dezembro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Ontem às 23:55

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Ontem às 22:26

«Mostrou que veio para ganhar, por si, pela família»: Estas foram as palavras da Voz para o Pedro

Secret Story
Ontem às 23:34

Na última noite na casa, Pedro Jorge e Marisa voltam a discutir: «A sério que nos vamos chatear por causa disto?»

Secret Story
Ontem às 22:56
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Tiago doou medula a um estranho. Cláudio Ramos reage: «Não salvou uma vida, salvou uma família»

Dois às 10
Há 9 min

Aos 13 anos, Santiago põe as mãos à obra e trabalha com um objetivo: «Passo a passo, estou a conseguir uma fortuna»

Dois às 10
Há 22 min

Patrícia chamou Maycon de homofóbico e agora deixa desafio ao ex-concorrente: «Eu não gosto dele»

Dois às 10
Há 40 min

Heitor e Patrícia, do Secret Story, lamentam que ex-concorrente se tenha afastado: «Não tem falado...»

Dois às 10
Há 41 min

A emotiva mensagem de fim de ano de Cláudio Ramos: «Obrigado pela sua companhia»

Dois às 10
Há 57 min

Autores - Veja o episódio aqui

Autores
Hoje às 03:08
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Novelas
Ontem às 09:41

Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado

Novelas
29 dez, 14:44

«Não passava o natal com a minha família há 14 anos»: Laura Figueiredo faz revelação comovente

Novelas
Ontem às 11:05

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Novelas
Ontem às 10:38

“Mais que feliz”: Rita Pereira revela finalmente o motivo da sua alegria

Novelas
Ontem às 13:26

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

Novelas
Ontem às 10:13