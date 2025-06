Paula, viúva aos 29 anos, toca todos ao relembrar a sua vontade perante o caixão do marido

Há 44 min

No «Dois às 10», Paula partilha uma história marcada por uma dor profunda e uma perda esmagadora. Depois de perder a mãe, vítima de cancro no intestino, Paula sentiu-se envolvida numa escuridão que só foi dissipada pelo amor do namorado. O nascimento da filha Carlota trouxe-lhe uma nova esperança, mas a sua felicidade foi abalada pela morte do filho e, mais recentemente, pela perda do companheiro Carlos, que faleceu dentro de um carro, na presença da filha de apenas um ano. Paula revela a vontade de morrer que a acompanha diariamente, o sofrimento que a levou a sentir como se quisesse arrancar a própria pele, e a luta espiritual em que sente que Deus não lhe permite amar plenamente os seus dois grandes amores. Esta é uma história comovente sobre resiliência, amor e dor.