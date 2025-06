Paulo aprendeu a ler e a escrever aos 33 anos, depois de ter vivido na rua durante 25 anos

Há 2h e 38min

No «Dois às 10», Paulo partilha a sua história de vida, marcada pela fuga de casa aos 8 anos. A falta de carinho familiar e a exploração pelos pais levaram-no a procurar um novo lar nas ruas de Lisboa. A sua primeira noite foi passada à porta do Coliseu, um momento que recorda com emoção. Encontrou acolhimento em duas sem-abrigo, que lhe ofereceram o aconchego que tanto ansiava. Estas mulheres tornaram-se a sua nova família, proporcionando-lhe comida e carinho. Paulo viveu com elas até aos doze anos, um período que recorda com gratidão. «Descobri ali uma pequena família», afirma Paulo, emocionado ao recordar o apoio que recebeu. Saiba mais em TVI Player