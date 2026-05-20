TVI sem pausas e acesso exclusivo?
TORNE-SE PREMIUM
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Paulo deixou de falar e de andar aos 22 anos devido a inflamação

Há 2h e 28min
Paulo deixou de falar e de andar aos 22 anos devido a inflamação - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história emocionante de Paulo, um jovem cheio de alegria, sonhos e vontade de viver, cuja vida mudou drasticamente aos 20 anos. Após ser diagnosticado com uma grave inflamação das meninges e do tecido cerebral, Paulo ficou com sequelas profundas que transformaram por completo o seu dia a dia. Hoje, com 22 anos, depende totalmente de terceiros para realizar tarefas básicas, não conseguindo falar, andar, vestir-se ou desempenhar qualquer atividade sozinho.

A família do Paulo está neste momento a realizar uma angariação de fundos para o ajudar a ter acesso aos cuidados e tratamentos necessários. Quem quiser ajudar pode contribuir aqui.
Reality sem interrupções, novelas sem pausas e benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mais Vistos

A Disneyland ficou para trás: jornalistas americanos elegem lugar em Portugal como o melhor do mundo

Dois às 10
Ontem às 15:00
1

Lisboa

29 set 2025, 14:55
2

Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Secret Story
Ontem às 16:31
3

Tragédia no mundo dos realities: Concorrente obrigado a amputar perna após acidente grave

Secret Story
Ontem às 09:50
4

Marco Costa proporciona experiência única à filha

Secret Story
27 fev, 21:41
5

Stavros Floros

Secret Story
Ontem às 09:50
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Tiago vive reencontro «tão esperado» e Eva não contém a emoção. O vídeo já está viral

Secret Story
Há 3h e 4min

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Dois às 10
Há 3h e 18min

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e André começam a namorar?

Novelas
Há 3h e 25min

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e teve duas filhas gémeas que são uns amores

Secret Story
Há 2h e 8min

Amor à prova de bala! Recorde os casais de Reality que ainda hoje se mantém juntos e mais apaixonados do que nunca

Secret Story
Há 1h e 33min

Vem aí em «Amor à Prova»: Fred é apanhado pela polícia no momento em que tenta matar Melanie

Novelas
Hoje às 09:40

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Extra - 20 de maio de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Alice e Cris desentendem-se?

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Desafio Final - Especial - 19 de maio de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Amor à Prova: Vera dá início ao plano de vingança

Amor à Prova
18 mai, 22:30

Veja Primeiro: Terra Forte - Episódio de 20 de maio de 2026

Terra Forte
Hoje às 09:21

Terra Forte: Rosto de Maria de Fátima está irreconhecível

Terra Forte
Ontem às 23:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Patrícia é enfermeira e descobriu a morte do marido no hospital onde trabalhava

Dois às 10
Há 2h e 11min

Patrícia tinha 25 anos quando perdeu o marido num acidente de mota

Dois às 10
Há 2h e 12min

Pai viu o filho ficar incapacitado aos 20 anos: “Algo mais havia de ser feito e não está a ser feito”

Dois às 10
Há 2h e 22min

Paulo deixou de falar e de andar aos 22 anos devido a inflamação

Dois às 10
Há 2h e 28min

Gémeas cegas explicam como percebem as diferenças entre si: “Sei que ela é diferente de mim”

Dois às 10
Há 2h e 47min

Gémeas Márcia e Sara são cegas, mas conseguiram o inacreditável

Dois às 10
Há 3h e 3min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: António aparece e deixa Flor em choque

Novelas
17 mai, 11:15

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás droga Alice

Novelas
Ontem às 09:00

Este é um dos casais sensação do país. E, a declaração de amor dele está a emocionar todos

Novelas
Ontem às 09:49

Rita Pereira recebe centenas de mensagens sobre «Terra Forte»: «Das melhores interpretações de sempre»

Novelas
18 mai, 14:40

Ana Guiomar surpreende com look arrojado, mas foi este detalhe que deixou os fãs ao rubro

Novelas
18 mai, 15:20

Vem aí em «Amor à Prova»: A falar com David, Laura descai-se e revela o esquema de Amália

Novelas
Ontem às 10:07