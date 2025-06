Há 2h e 23min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Paulo tinha 8 anos quando fugiu para a rua. As pedras da calçada foram o seu aconchego, o álcool o alimento da alma. Paulo viveu na baixa lisboeta e em Santa Apolónia 25 anos até ser resgatado pela Comunidade Vida e Paz. Hoje é um exemplo de superação, um exemplo que passou para livro. As palavras podem inspirar outros a perceber que basta querer para poder mudar de vida!