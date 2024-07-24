O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Paulo Futre surpreende o filho em direto

Há 1h e 3min
Paulo Futre surpreende o filho em direto - TVI

No «Dois às 10», ficamos a conhecer o lado menos conhecido da família Futre: Paulo Júnior, filho da lenda do futebol Paulo Futre, é um verdadeiro prodígio. Com um QI superior ao de 98% da população, destacou-se desde cedo como melhor aluno, acumulando prémios, medalhas e o reconhecimento de uma associação internacional para pessoas sobredotadas. Na adolescência, já participava em negociações ao lado do pai e convivia com magnatas do desporto. Fala cinco línguas, toca vários instrumentos e chegou a atuar em bandas, concertos e programas de televisão. Formado em design e empresário, gere atualmente a carreira do pai, com quem mantém uma relação de amizade e cumplicidade únicas.

Mais Vistos

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Big Brother
Ontem às 22:03
1
00:35

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Big Brother
Ontem às 21:59
2

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Há 1h e 31min
3

Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Dois às 10
10 ago, 10:36
4

Praia das Furnas

24 jul 2024, 11:49
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

Novelas
3 ago, 11:03
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa

V+ TVI
7 ago, 09:57

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Big Brother
Há 2h e 56min

Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Há 2h e 6min

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Há 1h e 52min

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Há 1h e 31min

Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele

V+ TVI
Ontem às 12:34

TVI PLAYER

Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 22:12

Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora

Big Brother
Há 2h e 36min

Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»

Big Brother
Há 3h e 24min

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Big Brother
Ontem às 23:03

Big Brother Verão - Extra - 12 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Vingança? Miguel Vicente reage de maneira icónica à expulsão de Bruno de Carvalho

Big Brother
Há 1h e 19min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Sou uma pessoa extremamente desiludida»

Dois às 10
Há 2 min

Daniela Santos afirma: «Eu nunca tive ciúmes da Miranda!»

Dois às 10
Há 8 min

Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Ele gosta de mim, não tenho dúvidas disso»

Dois às 10
Há 8 min

Daniela Santos esclarece relação com Afonso Leitão fora do programa: «Não me apaixonei sozinha»

Dois às 10
Há 13 min

Cláudio Ramos confronta Daniela Santos sobre Afonso Leitão: «Vocês namoraram?»

Dois às 10
Há 13 min

Acidente tirou a vida ao pai, deixou o filho em coma e agora ela enfrenta um cancro

Dois às 10
Há 16 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

Novelas
10 ago, 09:02

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

Novelas
Ontem às 10:20

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Novelas
Ontem às 12:45

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Novelas
Ontem às 12:57

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

Novelas
10 ago, 17:14
IOL Footer MIN