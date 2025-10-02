Paulo necessita de uma carrinha adaptada. A atual está degradada e chove lá dentro. Saiba como contribuir

Há 40 min

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história de Paulo, um jovem que nasceu com uma doença incurável que provoca a degradação progressiva dos músculos. Aos 10 anos deixou de andar e recebeu dos médicos um prognóstico de vida até aos 18. Contudo, contra todas as expectativas, Paulo tem hoje 30 anos, enfrenta 99% de incapacidade e depende da família para todas as tarefas do dia-a-dia. Apesar das limitações, nunca desistiu de sonhar e de lutar pelos seus objetivos. Com o apoio incondicional dos pais e da irmã, está a realizar um dos maiores sonhos da sua vida: frequentar o curso de psicologia na universidade.