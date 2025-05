Há 1h e 24min

No «Dois às 10», o painel de comentadores da rúbrica da «Atualidade» aborda o caso de um homem, Jair, suspeito de um crime em Mortágua. A polícia está a investigar a situação e a tentar localizar Jair e o corpo da vítima na serra. A antena do telemóvel do suspeito aponta para a serra de Mortágua, o que aumenta as suspeitas e a complexidade do caso. Saiba mais em TVI Player