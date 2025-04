Pedro Sampaio: o fenómeno Brasileiro que conquistou Portugal

Há 2h e 6min

No «Dois às 10», recebemos aquele que é atualmente um dos maiores astros da música! Pedro Sampaio deixa milhares ao rubro e ninguém é indiferente às coreografias dos concertos do artista. Interessado por vários estilos de música desde cedo, Pedro Sampaio começou a animar as festas da família com apenas 13 anos. Dois anos depois já fazia festas de escola e rapidamente começou a filmar vídeos em direto nas redes sociais! A vontade de querer sempre fazer mais e melhor, levou a que o artista do rio de janeiro começasse a produzir as próprias músicas…e, para surpresa de todos a dar também voz! O autotune e os figurinos irreverentes passaram a ser a imagem de marca de Pedro Sampaio. Já ganhou grandes prémios da indústria da música, pisou vários palcos conceituados e, há três anos, escolheu Portugal para dar aquele que era o seu primeiro concerto fora do Brasil. Como era de esperar, o público português recebeu-o com grande fervor e levou o artista às lágrimas. Pedro Sampaio está de volta aos palcos depois de uma cirurgia ao joelho e uma vez mais Portugal é o destino eleito para este regresso tão esperado!

