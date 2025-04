Há 2h e 29min

No «Dois às 10», Pedro Teixeira confessou receber mensagens inapropriadas e fotos. O ator mostrou-se incomodado com a falta de respeito à sua privacidade e expressou preocupação com a possibilidade da sua filha, Maria, ser alvo de situações semelhantes. Pedro Teixeira destacou a importância do respeito mútuo e da educação, especialmente na era digital. Saiba mais em TVI Player