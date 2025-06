Perdeu a filha aos seis meses de gravidez e deu à luz outro bebé com 95% de incapacidade

Hoje às 11:51

No «Dois às 10», Teresa Alves partilha a sua dolorosa história de perda e luta. Aos seis meses de gravidez, Teresa descobriu que a sua filha Madalena tinha morrido dentro da barriga, um momento devastador que a obrigou a fazer um parto normal para dar à luz a bebé já sem vida. Esta perda gestacional marcou profundamente a sua vida e da sua família.

Mas a dor não terminou aí: quando Teresa teve o seu segundo filho, Simão, percebeu desde logo que algo não estava bem. Simão nasceu com 95% de incapacidade devido a duas doenças raras, epilepsia grave e um atraso profundo no desenvolvimento, o que o torna totalmente dependente. Apesar das inúmeras terapias diárias e do apoio constante, a luta pela sua qualidade de vida e por um diagnóstico justo foi longa e difícil.

Teresa conta-nos, em exclusivo, o peso destas experiências – a perda da filha, a descoberta dos problemas de Simão, o medo constante de perder mais um filho e a esperança que se mantém viva através do amor e do cuidado. Uma história de dor, resiliência e força que merece ser ouvida.