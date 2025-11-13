Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar

Hoje às 12:06

No «Dois às 10», conhecemos a história impressionante de Diamantino, um jovem de 24 anos cuja vida mudou radicalmente há apenas dois meses. Após um grave acidente de mota, em que perdeu o controlo e foi projetado contra os rails, perdeu as duas pernas no local. Apesar da tragédia, Diamantino acredita que foi um verdadeiro milagre ter sobrevivido e partilha, com uma força e coragem admiráveis, o caminho difícil da recuperação e a forma como encontrou esperança e vontade de viver novamente.