Perdeu quase tudo demasiado cedo. Agora, Bruno precisa de si para recomeçar

No «Dois às 10», conhecemos a história comovente de Bruno, um jovem que viu a sua vida mudar drasticamente após um grave acidente de bicicleta que o deixou numa cadeira de rodas. Desde então, o pai, José, tem sido o seu pilar, acompanhando-o em todas as etapas desta nova realidade e ajudando-o nas tarefas do dia a dia. Apesar do apoio incondicional do pai, Bruno sente-se revoltado e desanimado, com poucas esperanças de voltar a andar. Uma conversa emotiva sobre resiliência, amor incondicional e a luta diária de quem vê os seus sonhos postos em pausa.