Perdeu um filho com sete meses e, anos depois, a mulher com quem partilhou mais de 30 anos de vida

Há 50 min

No “Dois às 10”, Rui partilha uma história de perda, amor e resistência. Depois de perder o filho Diogo com apenas sete meses de vida, Rui e a mulher, Paula, aprenderam a viver um dia de cada vez. Dois anos mais tarde nasceu a pequena Maria, trazendo nova esperança à família. Quando tudo parecia finalmente recompor-se, surgiu um novo golpe devastador: Paula foi diagnosticada com um tumor cerebral grave, com pouco tempo de vida. Meses depois, Paula partiu, deixando Rui sozinho com as duas filhas e uma coragem imensa para continuar.