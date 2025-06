Pimpinha Jardim faz revelação sobre a mãe: «Mas depois também há um lado que vocês não conhecem...»

Hoje às 11:27

No «Dois às 10», Pimpinha Jardim revela o lado materno de Cinha Jardim, um lado que vai além da figura pública. Pimpinha descreve a mãe como uma presença constante e um porto seguro, sempre pronta a oferecer conselhos e apoio. Pimpinha aborda a importância do trabalho para Cinha, que a mantém ativa e ocupada, mas que nunca interfere com a sua dedicação aos filhos. A impulsividade de Cinha, que por vezes gera notícias, é vista como uma manifestação do seu instinto protetor. Pimpinha aceita e respeita a mãe como ela é, amando-a incondicionalmente, mesmo quando não concorda com as suas atitudes. Saiba mais em TVI Player