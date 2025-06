Pimpinha Jardim revela: «São as pessoas próximas que magoam»

Hoje às 10:39

No «Dois às 10», Pimpinha Jardim partilha como está a lidar com a separação, revelando que o foco principal são os seus filhos e o seu bem-estar. Reconhece que este é um período desafiante, mas demonstra resiliência e determinação em seguir em frente afirma: «Neste momento estou focada nos meus filhos, estou focada em mim». A convidada explica que procura preencher a sua semana com trabalho, uma estratégia para se manter ocupada e positiva. A exposição mediática, segundo ela, já não é uma preocupação tão grande, pois está habituada a lidar com ela. No entanto, confessa que as mágoas causadas por pessoas próximas são as que mais a afetam. Saiba mais em TVI Player