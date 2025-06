Pimpinha sobre o fim do casamento: «Está a ser uma fase bastante difícil para todos!»

Hoje às 10:36

No «Dois às 10», Pimpinha Jardim aborda a complexidade de lidar com o final do casamento e o impacto emocional nos filhos, fala sobre a dificuldade em explicar a situação ao filho mais novo, que não compreende a mudança na sua realidade. «E de um dia para o outro a realidade dele mudou e ele não consegue perceber porque é que a realidade dele mudou», explica. A gestão das emoções dos filhos surge como um desafio central, intimamente ligado à capacidade de gerir as suas próprias emoções. Pimpinha considera mudar-se para o Porto como uma forma de renovação, mas hesita devido à vida dos filhos em Lisboa. A experiência da sua mãe ao se separar oferece-lhe uma nova perspetiva sobre a dificuldade da mudança. A prioridade de Pimpinha é o bem-estar dos filhos, procurando encontrar um equilíbrio entre as suas necessidades emocionais e as dos filhos. Saiba mais em TVI Player