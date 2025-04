Polémica! Cláudio Ramos para Mariana: «Era isso que eu gostava que me tivesses dito.»

Há 1h e 42min

No «Dois às 10», a polémica instala-se após comentários feitos sobre o corpo de uma mulher. A discussão reacende o debate sobre os limites da liberdade de expressão e o respeito pelo corpo feminino. Mariana expressa a sua indignação: «imagino que ela entrava para este programa e havia um homem muito mais velho a fazer este tipo de comentários sobre o corpo de uma mulher». Como serão recebidos estes comentários? Serão levados a sério ou minimizados como meras brincadeiras? A pressão na casa aumenta à medida que os participantes confrontam as suas opiniões e valores. O impacto destas palavras poderá ter consequências no jogo e na imagem dos envolvidos. Saiba mais em TVI Player