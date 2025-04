Portugal e o ego feminino: Rita Pereira lança a polémica e Cristina Ferreira reage

Hoje às 10:37

No «Dois às 10», a afirmação de Rita Pereira de que Portugal não aceita mulheres com ego continua a dar que falar. A discussão centra-se na forma como a sociedade portuguesa lida com o sucesso e a ambição feminina, levantando questões sobre preconceitos e estereótipos de género. Será que existe uma cultura de inveja e desvalorização em relação às mulheres que se destacam? Ou será que a questão do ego é transversal a homens e mulheres? A polémica está lançada e promete gerar um debate aceso no programa. Saiba mais em TVI Player