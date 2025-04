Previsões astrológicas para maio: Alerta para os solteiros de um signo: «Têm tudo para encontrar o amor»

Há 45 min

No «Dois às 10», Joana Dias, taróloga, apresenta as previsões astrológicas para o mês de maio. Começa por referir que Mercúrio passará por três signos diferentes: Carneiro, Touro e Gémeos. A taróloga analisa cada signo e as suas previsões para o mês. Começando por carneiro, Joana Dias avisa os solteiros deste signo para se prepararem, porque têm tudo para encontrar um novo amor. A nível profissional, o universo conspira a seu favor, havendo abertura de caminhos. Na saúde, os nativos deste signo estão bem. Relativamente ao signo Touro, a taróloga alerta para a saúde dos nativos deste signo, que estão cansados e tensos. A nível profissional, o importante é manter o foco. Para os solteiros, existirão desafios na comunicação. Finalmente, relativamente a Gémeos, a taróloga refere que «estão para amar», logo «estão para fazer bebés ou para fazer acontecer». Os solteiros deste signo «estão fugases». A nível profissional estão na hora certa no lugar certa e na saúde «estão com uma boa forma física».