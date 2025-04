Previsões dos signos para abril: «Vão estar com mais vontade de amar, de fazer bebés...» - Saiba se é o seu signo!

28 mar, 10:27

No «Dois às 10», Joana Dias introduziu a astrologia de Abril, focando-se nos primeiros seis signos e explicando a importância da hora e local de nascimento para o mapa astral. A conversa começou com a mudança da hora, esclarecendo que o objetivo é ter um dia mais comprido, mesmo que isso signifique dormir menos uma hora. Joana explicou que, ao criar um mapa astral, a hora correta e o local de nascimento são cruciais, devido às variações horárias entre países. A astróloga previu um mês de Abril intenso para todos os signos, com destaque para Carneiro. «Este mês vamos ter, que é o mês de Abril, portanto já entrámos na primavera, é o ano astrológico, é o primeiro mês, é como se fosse janeiro, não é?». Para Carneiro, as relações receberão um «boost», incentivando a alinhar ponteiros e intensificar os laços existentes. Abril será um mês de definições, com oportunidades de conquista para os solteiros. No trabalho, Carneiro pode esperar imprevistos positivos e oportunidades inesperadas. O conselho para Carneiro é simples: não pensar demais, confiar no carisma e ter atenção aos excessos. A conversa também abordou Leão e Touro, com Vénus retrógrada a influenciar os nativos de Touro a rever as suas relações. Saiba mais em TVI Player