Professor Sapinho: veja como está o ator da icónica personagem de “Morangos com Açúcar” 25 anos depois

Há 2h e 25min

No “Dois às 10”, recordamos uma das personagens mais marcantes de uma geração inteira: o inesquecível professor Sapinho, interpretado por Guilherme Filipe na icónica série “Morangos com Açúcar”. Entre memórias, bastidores e momentos que ficaram gravados na história da televisão portuguesa, revisitamos o impacto desta figura tão acarinhada pelo público e percebemos como este papel continua a viver no coração de quem cresceu a acompanhar a série.