Programa da TVI junta mãe e filha separadas durante 18 anos: “Eu renasci”

Há 1h e 22min

No “Dois às 10”, recordamos a emocionante história de Elisabete, que perdeu o contacto com a filha, Ana Raquel, quando esta tinha menos de dois anos, depois de ter sido institucionalizada por decisão das autoridades. Durante 18 anos, viveu entre a dor da separação e a esperança de um reencontro. Após ter partilhado o seu testemunho no programa, em 2025, Elisabete descobriu finalmente que a filha estava viva e as duas conseguiram restabelecer o contacto. Depois de meses de ansiedade, expectativa e emoção, mãe e filha reencontraram-se pela primeira vez em quase duas décadas.