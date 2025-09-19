Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Proximidade entre Liliana e Fábio gera polémica: «Ela chora com sentimento de culpa»

Há 3h e 15min
No «Dois às 10», fazemos um balanço dos primeiros dias da nova edição do «Secret Story 9», que mal começou e já está a gerar muitas emoções e polémicas. Bruna, Bruno Miguel, Dylan e Pedro enfrentam a primeira nomeação e um deles abandonará a casa no próximo domingo. Para comentar cada detalhe e dar a sua perspetiva sobre os jogos, estratégias e relações que já se desenham, recebemos em estúdio ex-concorrentes de edições anteriores.

01:11

Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais

Secret Story
Hoje às 00:23
O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais

Secret Story
Há 3h e 39min
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida

V+ TVI
Ontem às 10:00
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»

Secret Story
Ontem às 18:39
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial

Big Brother
15 jun, 18:22
Pedro Benevides casou há 23 anos – esta é a mulher que continua a ser o seu grande amor

V+ TVI
Ontem às 15:05
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…

Secret Story
Há 3h e 32min

Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»

Dois às 10
Há 3h e 42min

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Novelas
Há 3h e 33min

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
Hoje às 09:52

Enquanto ator, nunca vai beijar um homem. Viriato Quintela expõe limite pessoal a Cláudio Ramos

Dois às 10
Hoje às 10:23

Apresentadora da TVI abriu a porta da sua casa de luxo. E foi o closet que mais nos fascinou

Secret Story
Há 3h e 42min

Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»

Dois às 10
Há 3h e 44min

A Protegida: Clarice deixa Benedita em choque

A Protegida
Ontem às 23:30

As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si

Secret Story
Hoje às 00:28

Concorrentes em risco dizem que nomeado trocavam. E as escolhas vão surpreendê-lo

Secret Story
Há 2h e 0min
Semanário «Nascer do Sol» - Mário Ramires garante: «Muita informação de qualidade»

TVI Jornal
Há 46 min

Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava

Dois às 10
Há 3h e 4min

André procurou o pai durante 10 anos, mas não encontrou o que esperava

Dois às 10
Há 3h e 10min

«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 3h e 14min

Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»

Dois às 10
Há 3h e 14min

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Novelas
Hoje às 09:17

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Novelas
Hoje às 08:41

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Novelas
Hoje às 10:38

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
Hoje às 09:52

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Novelas
Ontem às 09:36

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Novelas
Hoje às 10:27