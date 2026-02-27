Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela

Há 2h e 5min
Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela - TVI

No “Dois às 10”, falamos sobre a mais recente edição do “Secret Story”, que estreou há menos de uma semana na TVI e já está a dar que falar. Um dos concorrentes mais comentados é Pedro, que guarda o segredo “mudei de sexo”, despertando curiosidade e muitas reações dentro e fora da casa. Para aprofundar esta temática e promover uma reflexão esclarecida e respeitosa, recebemos Lourenço Ódin, o primeiro homem transexual a participar num reality show em Portugal, que partilha a sua experiência, os desafios que enfrentou e a importância da representação e da inclusão na televisão.

