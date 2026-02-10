Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica

Há 3h e 3min

No “Dois às 10”, falamos sobre a preocupação crescente dos donos de animais de estimação durante as recentes semanas de mau tempo. Perante situações de emergência, muitos questionam-se sobre como agir para proteger os seus companheiros de quatro patas. A veterinária Soraia vem esclarecer o que fazer nestes momentos críticos, partilhando conselhos práticos para agir com segurança e, sobretudo, para prevenir riscos e estar preparado para qualquer imprevisto.