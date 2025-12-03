Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Rafael acordou amputado, após um acidente do qual não se lembra

Há 7 min
No «Dois às 10», recebemos Rafael, um jovem cuja vida mudou para sempre após um grave acidente de carro que lhe deixou cicatrizes profundas — não só no corpo, mas também na forma como vê o mundo. Quase uma década depois, Rafael continua sem recordar absolutamente nada do que aconteceu naquele dia, como se tivesse sido apagado da sua história. As marcas físicas, essas, permanecem bem visíveis e irreversíveis, lembrando-lhe diariamente um episódio que a sua memória insiste em não guardar. Hoje, partilha connosco o seu percurso de superação, resiliência e reconstrução.

