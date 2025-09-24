Raquel tem mais de 40 objetos sexuais em casa: «Os brinquedos fazem parte da nossa rotina»

Há 1h e 39min

No «Dois às 10», exploramos o universo dos brinquedos sexuais e debatemos de forma descontraída e informativa se estes acessórios podem, de facto, potenciar o prazer e melhorar a vida íntima dos casais e de cada pessoa individualmente. Para nos guiar neste tema, contamos com os conselhos da psicóloga Susana Dias Ramos, que esclarece dúvidas, desmistifica preconceitos e partilha dicas essenciais para viver a sexualidade de forma mais plena e saudável.