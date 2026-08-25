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Recuperar após os excessos das férias: As melhores dicas, sem dietas restritivas nem "detox" milagrosas

Há 1h e 37min
Recuperar após os excessos das férias: As melhores dicas, sem dietas restritivas nem "detox" milagrosas - TVI

No «Dois às 10», a nutricionista Bárbara Oliveira partilhou dicas para recuperar o corpo depois dos excessos das férias de verão, sem recorrer a dietas restritivas ou "detox" milagrosas. Segundo a especialista, o mais importante é voltar aos hábitos alimentares habituais de forma consistente, privilegiando uma alimentação variada com vegetais, fruta, cereais integrais e boas fontes de gordura, como azeite virgem extra e peixes ricos em ómega-3. Bárbara deixou ainda dicas práticas para o dia a dia, como planear as refeições da semana antes de ir ao supermercado e reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados e açúcares adicionados.
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