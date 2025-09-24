Relembramos uma cara bem conhecida do «Secret Story 3». Reconhece-a?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
No «Dois às 10», recebemos duas das figuras mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Ambas partilharam a casa do «Secret Story 3» e deram muito que falar. A primeira convidada entrou acompanhada da irmã gémea e rapidamente conquistou a atenção do público — recorda-se de Petra Spínola? Petra viveu momentos intensos dentro da casa, incluindo a relação inesperada entre a sua irmã e o então ex-namorado de Fábio. Mas não foi a única a deixar marca. A segunda convidada entrou no jogo com 26 anos e depressa ficou conhecida como a «vilã das vilãs»: Alexandra Ferreira. Hoje, no nosso programa, recordamos a entrada destas concorrentes, os momentos mais marcantes da sua participação e revemos como tudo aconteceu.

