«Respeito todas as críticas, menos as maldosas»: Marques Mendes e a caminhada para Belém

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», a vida política de Luís Marques Mendes é tema central. Desde os seus primeiros passos, passando pelos diversos cargos que ocupou, a ambição de chegar à Presidência da República é evidente. A sua trajetória, marcada por uma dedicação quase total à vida pública, é notável. «Luís Marques Mendes passou por quase todos os cargos», recorda Cristina Ferreira, enumerando alguns deles: autarca, secretário de Estado, ministro, líder parlamentar, conselheiro, presidente de um partido. A análise televisiva também faz parte do seu percurso, tendo começado na TVI24 a convite de Paulo Magalhães. Longe dos holofotes, Marques Mendes é um homem de família, casado com Sofia há 43 anos, com quem tem três filhos e seis netos.

Luís Marques Mendes surpreendeu ao oferecer um presente muito especial: um pão de ló de Fafe personalizado. «Eu não queria vir de mãos a abanar, porque vir à sua casa, com um amável convite, eu tinha que retribuir», justificou Luís Marques Mendes, explicando a razão por trás do presente. O pão de ló, um produto típico da sua terra natal, foi recebido com grande entusiasmo. «Tem o meu nome e tudo», exclamou Cristina, visivelmente agradada com o gesto.

Luís Marques Mendes aborda a sua candidatura à Presidência da República, revelando que a ideia surgiu de forma «recente». O comentador e político experiente partilha que começou a considerar a hipótese «sensivelmente talvez um ano, um ano e meio antes» de anunciar a sua decisão. Marques Mendes explica que, antes desse período, a ideia de candidatar-se era apenas uma vaga possibilidade, mencionada por outras pessoas. Contudo, foi no último ano e meio que começou a pensar seriamente no assunto. O candidato à Presidência da República aposta na experiência política como trunfo para o cargo. O entrevistado também responde às críticas de que preparou a candidatura a vida toda, afirmando que respeita todas as opiniões, desde que não sejam feitas com maldade. «Eu respeito toda a gente e todas as críticas, desde que não sejam maldade», afirma. Marques Mendes salienta que sempre foi leal e transparente nos seus comentários, mesmo quando admitiu ponderar a hipótese da candidatura. O político descreve a sua vida realizada antes de considerar a candidatura, mencionando a família, a televisão e a carreira profissional. «Eu, sinceramente, tinha a vida mais realizada do mundo», confessa, destacando o seu bem-estar profissional, familiar e televisivo.