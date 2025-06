Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso: Uma história de amor que começou com uma live e um cabelo despenteado

Há 3h e 7min

No «Dois às 10», Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso partilham a sua história de amor, que começou durante a pandemia. A convidada conta que já seguia o blog de Ricardo há alguns anos, mas que tinha perdido o contacto com ele. Um dia, durante o confinamento, Sara deparou-se com uma live de Ricardo e decidiu contactá-lo, a partir daí trocaram mensagens e começaram a namorar.