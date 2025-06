Ricardo Martins Pereira sobre gravidez de Sara: «Ela sempre disse: ”Não faço questão nenhuma de ser mãe”»

Há 2h e 58min

No «Dois às 10», Ricardo Martins Pereira partilha a sua reação à notícia de ser pai pela quarta vez. Longe de se assustar, Ricardo demonstra entusiasmo e confiança, afirmando que «assusta zero». A vasta experiência como pai, com o filho mais velho já com 18 anos, confere-lhe uma autonomia total nos cuidados com os filhos. A chegada de mais um filho representa uma mudança na dinâmica familiar, especialmente na relação com Sara. A preocupação de Ricardo centra-se em como Sara irá lidar com a situação, considerando que ela nunca manifestou o desejo de ser mãe. A mudança estrutural na relação a dois, com a diminuição dos momentos a sós, é um dos aspetos a serem ajustados com a chegada do bebé. Saiba mais em TVI Player