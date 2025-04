Ricardo Martins Pereira vai ser pai - Anúncio de gravidez reacende tensões com Pipoca Mais Doce

Hoje às 10:15

No «Dois às 10», o anúncio da gravidez de Ricardo Martins Pereira reacendeu uma antiga polémica com a sua ex-companheira, Pipoca Mais Doce. A atual namorada de Ricardo, Sara Veloso, partilhou um vídeo do anúncio com a legenda «preparem as pipocas, o filme vai começar», o que foi interpretado por muitos como uma provocação. A discussão no programa centrou-se na intenção por trás desta publicação. «O que se vem dizer agora é que a sua atual companheira, ao escrever, preparem as pipocas, o filme vai começar, estava a dar uma bicadazinha», analisaram os comentadores. A questão é se Sara estaria a retaliar contra Pipoca, que já havia sido processada por ela no passado. A análise da situação revelou diferentes perspetivas sobre o comportamento de Sara e a sua possível motivação. A polémica continua a gerar debate nas redes sociais, com muitos a questionarem a necessidade de envolver Pipoca num momento que deveria ser de celebração. Saiba mais em TVI Player