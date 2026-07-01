Rita Almeida recorda amizade com ex-concorrentes: “Estávamos todos loucos”

Há 2h e 27min

No “Dois às 10”, Rita Almeida esclarece, pela primeira vez, o que aconteceu com Marcelo Palma. Portugal viu nascer o amor entre os dois no “Secret Story 8” e o romance rapidamente conquistou o público. No início deste ano, o casal anunciou a separação, mas Rita nunca falou sobre os motivos que levaram ao fim da relação. Hoje, quebra o silêncio e promete pôr tudo em pratos limpos, numa conversa sincera e sem filtros.