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Rita Almeida revela que não esperava o fim da relação com Marcelo Palma: “Acabo a relação apaixonada”

Há 2h e 32min
Rita Almeida revela que não esperava o fim da relação com Marcelo Palma: “Acabo a relação apaixonada” - TVI

No “Dois às 10”, Rita Almeida esclarece, pela primeira vez, o que aconteceu com Marcelo Palma. Portugal viu nascer o amor entre os dois no “Secret Story 8” e o romance rapidamente conquistou o público. No início deste ano, o casal anunciou a separação, mas Rita nunca falou sobre os motivos que levaram ao fim da relação. Hoje, quebra o silêncio e promete pôr tudo em pratos limpos, numa conversa sincera e sem filtros.
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