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Rita Camoesas prepara receita até 15 euros

Há 1h e 28min
Rita Camoesas prepara receita até 15 euros - TVI

No “Dois às 10”, recebemos na cozinha a jovem cozinheira Rita Camoesas. Com apenas 22 anos, já soma um percurso promissor no mundo da gastronomia e aceitou um desafio à altura do seu talento: criar uma receita deliciosa com ingredientes surpresa. O objetivo? Preparar um prato criativo, saboroso e acessível, sem ultrapassar os 15 euros. Será que a Rita vai conseguir transformar esta combinação inesperada numa verdadeira surpresa gastronómica?
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