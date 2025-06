Rita Matias responde a Cristina Ferreira: «Se me permite, até porque sou política, não resisto…»

Há 1h e 20min

No «Dois às 10», Rita Matias, deputada do Chega, respondeu de forma firme e articulada a Cristina Ferreira, após esta ter feito considerações sobre o partido. Com a expressão «Se me permite, até porque sou política, não resisto…», Rita Matias marcou o tom da conversa, assumindo a oportunidade para esclarecer a posição do Chega e rebater críticas, num momento de tensão diplomática entre o entretenimento e a política. A troca de palavras captou a atenção do público e gerou debate nas redes sociais.