Há 3h e 31min

Rita Matias, deputada do Chega, esteve no «Dois às 10» para uma conversa franca com Cristina Ferreira. Entre temas pessoais e políticos, falou sobre o seu percurso e as polémicas que a rodeiam. Uma entrevista marcada por perguntas diretas e respostas que não deixaram ninguém indiferente.