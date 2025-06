Rita Matias sobre André Ventura: «Tem sido o meu mentor»

Há 1h e 26min

No «Dois às 10», foi possível conhecer melhor Rita Matias, uma das deputadas mais mediáticas e controversas do panorama político português. Figura que desperta tanto admiração como críticas, Rita não passa despercebida.

Filha de um conhecido ativista pró-vida, cresceu num ambiente profundamente influenciado pela política e pelos valores cristãos, que continuam a moldar a sua visão do mundo. Antes de enveredar pela política, dedicou-se à música e a diversas causas sociais, acabando por descobrir a sua verdadeira vocação nas ciências políticas.

Apesar de uma entrada discreta no espaço político, afirmou-se de forma determinada no partido Chega, onde mantém uma relação próxima com André Ventura. Tornou-se, assim, uma das vozes jovens mais firmes num cenário amplamente dominado por homens.

Atualmente, é candidata à Câmara Municipal de Sintra e partilhou no programa o seu percurso pessoal e político, as convicções que a orientam e os desafios que enfrenta. Uma conversa reveladora sobre a mulher por detrás da figura pública que não deixa ninguém indiferente.