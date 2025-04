28 mar, 11:42

No «Dois às 10», Rita Pereira partilhou a sua experiência com o racismo que o seu marido, Guillaume Lalung, sofre em Portugal. A atriz mostrou preocupação com a falta de conhecimento da população branca sobre este problema. Rita Pereira referiu ainda que desde que está com Guillaume se apercebeu muito mais do racismo que existe em Portugal. Saiba mais em TVI Player