Rita Pereira assume: «Aos 40 não me importo com o que dizem de mim!»

28 mar, 11:37

No «Dois às 10», Rita Pereira conversa com Cristina Ferreira sobre a sua jornada de autoaceitação. A atriz partilhou a sua experiência com tratamentos estéticos e como a sua perspectiva sobre a aparência mudou ao longo dos anos. Rita falou sobre como lidava com as críticas e pressões sociais relacionadas à imagem, revelando que hoje se sente mais confiante e segura de si mesma, independentemente das opiniões alheias. Saiba mais em TVI Player