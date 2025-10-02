Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Romana recorda sentimentos por concorrente num reality show enquanto estava casada: «Eu escondia»

Há 1h e 1min
Romana recorda sentimentos por concorrente num reality show enquanto estava casada: «Eu escondia» - TVI

No «Dois às 10», Romana recorda a paixão inesperada que viveu com Santiago no reality show «A Quinta» e que marcou o país há cerca de dez anos. Muito se falou na altura: a cantora era casada, tinha uma filha e acabou por enfrentar duras críticas dentro e fora do reality show. Ainda assim, a relação sobreviveu ao mediatismo e às polémicas, transformando-se numa história sólida de amor, que deu frutos com o nascimento de Ian e Aaron. Hoje, uma década depois, a história repete-se — mas no «Secret Story 9», com os protagonistas Liliana, Fábio e Zé. O que terá mudado desde então? Romana abre o coração e comenta os paralelismos, revelando o que sentiu quando também ela se deixou conquistar dentro de uma casa.

Mais Vistos

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
1

«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira

V+ TVI
30 set, 13:11
2

Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé

Secret Story
Ontem às 09:44
3

«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática

Dois às 10
Há 2h e 31min
4

Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa

V+ TVI
30 set, 16:59
5

Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade

Big Brother
2 jun, 12:07
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Secret Story
Ontem às 18:27

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Dois às 10
Há 3h e 30min

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio, Óscar e Isabel são apanhados com droga pela polícia

Novelas
Há 2h e 55min

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Dois às 10
Ontem às 17:00

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Novelas
Ontem às 16:13

A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato

Secret Story
Ontem às 17:27

TVI PLAYER

Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»

Dois às 10
Há 2h e 39min

Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

"Tenho 30 anos, sou licenciada, natural de Lisboa e vivo na rua há seis anos". Mas bastou uma interação para a vida mudar

Diário da Manhã
Há 2h e 3min

Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama

Secret Story
Há 2h e 28min

Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»

Secret Story
Há 2h e 50min

A Protegida: Chegou o maior pesadelo de Sofia

A Protegida
Ontem às 23:25
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Paulo necessita de uma carrinha adaptada. A atual está degradada e chove lá dentro. Saiba como contribuir

Dois às 10
Há 34 min

Paulo tem 99% de incapacidade e está a tirar um curso na universidade

Dois às 10
Há 42 min

A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto

Dois às 10
Há 50 min

Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»

Dois às 10
Há 53 min

Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair

Dois às 10
Há 1h e 1min

Romana recorda sentimentos por concorrente num reality show enquanto estava casada: «Eu escondia»

Dois às 10
Há 1h e 1min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

Novelas
Ontem às 10:20

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

Novelas
Ontem às 10:53

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Novelas
Ontem às 15:21

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Novelas
Ontem às 14:57

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Novelas
Ontem às 10:27

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

Novelas
Ontem às 08:57