Ontem às 10:19

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentam a fotografia partilhada por Ruben Rua nas redes sociais. O apresentador e modelo surge numas férias paradisíacas em Tulum, no México, onde se mostra a nadar nu. A fotografia deu azo a gargalhadas e comentários bem-humorados no programa.

