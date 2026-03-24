Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rui, de 12 anos, escreveu música para a amiga Íris

Há 1h e 10min
Rui, de 12 anos, escreveu música para a amiga Íris - TVI

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Rui, de 12 anos, que nasceu com uma doença que lhe retira a força muscular e o torna dependente de terceiros no dia a dia. Apesar dos desafios, Rui nunca esteve sozinho: ao seu lado tem Irís, a sua melhor amiga desde o jardim de infância. Entre os dois cresceu uma amizade pura e verdadeira, feita de carinho, companheirismo e uma força que supera qualquer limitação. Um testemunho inspirador de como o amor e a amizade conseguem ir muito além de todas as diferenças.

Mais Vistos

A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe

V+ TVI
Ontem às 16:18
1

Filha de Rita Guerra já tem 19 anos e está cada vez mais parecida com a mãe. Veja as fotos

V+ TVI
Ontem às 16:03
2
04:05

Inédito: Esta foi a reação de Ariana ao acordar e ver Eva e Diogo na mesma cama

Secret Story
Há 2h e 36min
3

Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes

Secret Story
Ontem às 22:56
4
00:28

O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»

Secret Story
Hoje às 00:07
5
01:18

Diogo acorda ao lado de Eva. Mas há um detalhe que lembra as noites com Ariana

Secret Story
Há 2h e 56min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Lágrimas de desespero. Ariana fica sem chão ao descobrir que Eva e Diogo são um casal: «Beijos todos os dias»

Secret Story
Ontem às 23:00

A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story

Dois às 10
Há 3h e 41min

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

Novelas
Ontem às 16:33

As reações de Bruna Gomes, em direto, à revelação do segredo de Eva. O vídeo está a correr Mundo: «A outra a fingir que não sabe…»

Secret Story
Hoje às 08:47

Como era Hélder Pinto antes de mudar a cor dos olhos? As fotos que estão a dar que falar

Secret Story
Ontem às 17:07

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?

Novelas
Hoje às 09:00

TVI PLAYER

Inédito: Esta foi a reação de Ariana ao acordar e ver Eva e Diogo na mesma cama

Secret Story
Há 2h e 36min

Secret Story - Extra - 24 de março de 2026

Secret Story
Hoje às 01:15

Ariana ansiosa pelo Especial de hoje: «Vou ter bastante para falar»

Secret Story
Há 1h e 20min

Sara já sabia do segredo de Eva? Luzia e Ana levantam suspeitas

Secret Story
Há 1h e 10min

Diogo confirma que Ariana lhe tocou nas partes íntimas. Veja a reação de Eva

Secret Story
Hoje às 01:48

Ariana garante que não convidou Diogo para a sua cama: «Dei-lhe várias oportunidades para não ir»

Secret Story
Há 1h e 44min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cristina Ferreira surpreende família e anuncia em direto pagamento de dívida de 7 mil euros

Dois às 10
Há 1h e 3min

Rui, de 12 anos, escreveu música para a amiga Íris

Dois às 10
Há 1h e 10min

Sónia Jesus anuncia novidade: “Tinha que dar este passo”

Dois às 10
Há 1h e 13min

Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”

Dois às 10
Há 1h e 27min

Sónia Jesus anuncia novo capítulo: “Eu necessitava mesmo”

Dois às 10
Há 1h e 27min

Sónia Jesus sobre a separação de Vitó: “O amor nunca vai acabar”

Dois às 10
Há 1h e 27min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: O emocionante reencontro de Nico e Cris

Novelas
Há 3h e 20min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor rebaixa-se a Maria de Fátima e faz-lhe um pedido

Novelas
Há 2h e 49min

Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»

Novelas
Há 2h e 32min

De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI

Novelas
Ontem às 16:33

Nos anos 2000, roubava todas as atenções. Agora, com 45 anos, é a prova que a beleza não tem idade

Novelas
Ontem às 15:38

Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?

Novelas
Hoje às 09:00