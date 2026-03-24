Rui, de 12 anos, escreveu música para a amiga Íris

Há 1h e 10min

No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente de Rui, de 12 anos, que nasceu com uma doença que lhe retira a força muscular e o torna dependente de terceiros no dia a dia. Apesar dos desafios, Rui nunca esteve sozinho: ao seu lado tem Irís, a sua melhor amiga desde o jardim de infância. Entre os dois cresceu uma amizade pura e verdadeira, feita de carinho, companheirismo e uma força que supera qualquer limitação. Um testemunho inspirador de como o amor e a amizade conseguem ir muito além de todas as diferenças.