Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Rui perdeu o filho de sete meses e a mulher. Apesar da dor, é isto que o conforta

Há 2h e 50min
Rui perdeu o filho de sete meses e a mulher. Apesar da dor, é isto que o conforta - TVI

No “Dois às 10”, Rui partilha uma história de perda, amor e resistência. Depois de perder o filho Diogo com apenas sete meses de vida, Rui e a mulher, Paula, aprenderam a viver um dia de cada vez. Dois anos mais tarde nasceu a pequena Maria, trazendo nova esperança à família. Quando tudo parecia finalmente recompor-se, surgiu um novo golpe devastador: Paula foi diagnosticada com um tumor cerebral grave, com pouco tempo de vida. Meses depois, Paula partiu, deixando Rui sozinho com as duas filhas e uma coragem imensa para continuar.

Mais Vistos

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Dois às 10
Hoje às 09:02
1

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Secret Story
Há 2h e 58min
2

Bruna expõe Sandro em direto e revela estratégia do ex-concorrente para expulsar Pedro: «É absolutamente ridículo»

Dois às 10
Hoje às 10:27
3

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
17 dez, 09:53
4

Nuno Loureiro assassinado por português

Dois às 10
Hoje às 09:22
5

Bruna e Sandro entram em confronto

Dois às 10
Hoje às 10:26
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Maria Botelho Moniz revela como será o Natal com Pedro Bianchi Prata e o filho: «É dividido»

Secret Story
Hoje às 10:23

Vem aí em «Terra Forte»: Flor acorda contra todas as expectativas e médico fica em choque com o que vê

Novelas
Hoje às 10:30

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Dois às 10
Hoje às 09:30

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

Novelas
Hoje às 10:08

Transformação impressionante: Francisco Monteiro perde 10 quilos em 15 dias. Veja o resultado

Secret Story
Ontem às 17:31

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

Novelas
Hoje às 10:12

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: JD é encontrado

A Protegida
Ontem às 23:10

Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas

Secret Story
Há 1h e 46min

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Secret Story
Há 3h e 25min

Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»

Secret Story
Há 1h e 49min

Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos

Secret Story
Hoje às 10:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 19 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Há 1h e 49min

Atropelou um jovem e não prestou ajuda por estar 'apertado' dos intestinos. Chegou a casa, foi à casa de banho e adormeceu, consciente do que fez

Dois às 10
Há 1h e 56min

Eis o que se sabe sobre o português que matou o físico Nuno Loureiro

Dois às 10
Há 2h e 16min

Rui perdeu o filho de sete meses e a mulher. Apesar da dor, é isto que o conforta

Dois às 10
Há 2h e 50min

“A mãe partiu, já não está cá e já não volta”. Foi assim que Rui contou à filha de sete anos que a mãe morreu

Dois às 10
Há 2h e 51min

“Custa-me ler”: Cláudio Ramos mostra-se impressionado com relato dos últimos momentos de vida de bebé de sete meses

Dois às 10
Há 2h e 57min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
Ontem às 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Ontem às 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
Ontem às 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
Ontem às 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
Ontem às 09:40