No «Dois às 10», falámos sobre a colestase gravídica, uma doença hepática que pode surgir durante a gravidez e que afeta tanto a mãe como o bebé. Karyna Monteiro, grávida de 25 semanas, recordou como na sua primeira gestação sofreu um sangramento intenso, ficou dois meses em repouso absoluto e acabou diagnosticada com esta condição, que provocava comichões insuportáveis e obrigou a bebé a ficar internada nos cuidados intensivos após o parto. Agora, na segunda gravidez, vive com o medo de voltar a passar pelo mesmo. A psicóloga clínica Iolanda Soares ajudou a explicar como lidar com os medos, ansiedades e inseguranças que tantas vezes acompanham as futuras mamãs.
Sabe o que é a colestase gravídica? Conheça esta doença que pode afetar tanto o bebé como a mãe
Há 2h e 30min