Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva»

Há 59 min
Salomé foi vítima de violência doméstica: «Enquanto me dava pontapés na cabeça, eu via que ele me olhava com nojo e raiva» - TVI

No «Dois às 10», acompanhamos a história intensa de Salomé, marcada por um passado de perda e solidão. Filha de uma relação extraconjugal, ficou órfã de mãe ainda bebé e viu a família desmoronar-se à sua volta: um pai e uma madrasta que sucumbiram à dor e à instabilidade, e um irmão cuja morte súbita deixou uma ferida difícil de sarar. Crescida num ambiente onde o amor nunca chegou verdadeiramente a existir, Salomé tornou-se mulher sem ter aprendido a entregar-se ou a confiar. Hoje, são apenas os filhos que lhe dão âncora e sentido, num caminho de resiliência e tentativa de reconstrução emocional.

